爸媽都教錯？喉嚨卡痰 醫生：咳出來沒比較好

2018-12-22 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕顛覆生活習慣？一般認為喉嚨有痰最好咳出來，可以避免痰瘀積在體內，同時也比較衛生。不過醫生建議，有痰不一定要咳出來，有時候甚至吞下去還比較好！

根據《聯合》報導，肺癌權威陳晉興醫師、環境醫學專家陳保中教授指出，無論是把痰咳出來或吞下去，都能達到把痰排出肺部的效果；若刻意用力咳嗽將痰排出，反而可能會讓喉嚨受傷。

馬偕兒童醫院小兒感染科醫師黃瑽寧也指出，人吐出來的痰可能造成飛沫感染傳染他人，比「吞下去」更不衛生；此外，人體胃酸有強力殺病菌功能，能消滅一般感冒病菌的痰，不過對於腸病毒或腸胃炎等頑強的病菌，胃酸可能就沒辦法輕易消滅。

另外，台北榮總耳鼻喉部喉頭頸科主治醫師許彥彬也表示，許多人習慣的「清喉嚨」動作，其實對聲帶造成很大的損害，也會使喉嚨有更多的黏液堆積而更不舒服，並成為惡性循環。他建議有這項習慣的民眾，可以服用一些化痰藥，或以吞口水或小口喝水來取代清喉嚨的動作，以避免喉嚨受傷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/