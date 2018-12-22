「原」夢！ 巴楠花部落小學 展現音樂成果

2018-12-22 23:44

〔記者張忠義／高雄報導〕有句俗話說「高手在民間」，尤其是原住民的孩子，常常有著獨特的藝術天份，只是不容易被發現！為了讓更多這些可能成為明日之星的原住民孩子得到充裕的資源，由拾穗扶輪社發起讓部落孩子們有機會圓夢，高雄市多個扶輪社共同贊助的「高雄市巴楠花部落小學音樂文化原夢計劃」，今天在漢神巨蛋廣場舉辦成果發表與捐贈儀式活動，這場音樂演出，也是今年耶誕期間最溫暖人心的一場表演。

台灣布農族的八部合音不但在國內名聞遐邇，甚至聲名遠播國際，這些全是靠著善心人士默默在背後給予金錢和人力的支援，才能讓台灣如此美好的聲音保留且傳到世界去。

主辦單位表示，現任社長蔡幸娟是「高雄市巴楠花部落小學音樂文化原夢計劃」發起人之一，因為與知名藝人蔡幸娟同名同姓也同樣熱愛音樂，在「音」緣際會兩年前與長期深入偏鄉教導孩童音樂的大提琴家蔡福桂老師結識。

蔡幸娟得知巴楠花小學孩童在渴望學習音樂路上困境重重，不僅設備器材嚴重短缺，師資教育更是不足，與社友們齊心協力奔波籌措長期共同關懷偏鄉弱勢孩童的使命，為原住民孩童發聲，改善音樂教育環境，3年的持續募款關懷中，看見孩童們樂器得以換新，教育師資有了著落，孩童們臉上的憂愁為開懷笑容取代，就覺得一切都值得了。

而漢來美食與漢神巨蛋購物廣場獲悉該活動後，亦提供場地與會後在漢來海港的餐敘補助，讓這些有天份的孩子能在溫暖的耶誕前夕，把美好的樂音帶到高雄市區來，同時也期許引起社會大眾一同共襄盛舉關懷弱勢團體。

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