台中有線電視月費 明年上限維持550元

2018-12-22 19:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市明年的有線電視費率出爐，台中市新聞局今天說，考量業者陸續新增免費收視頻道等，基本頻道每月收視費用與去年一樣上限維持550元，同時要求業者持續增進收視畫質、節目內容及數位加值應用，提供更優質的影視音服務。

新聞局說，台中的有線電視去年12月完成數位化，業者因應數位匯流環境，持續提高收視畫質、提升自製節目品質並提供創新加值互動服務，今年表現優異。像是群健榮獲「金視獎」服務推動類的「公用頻道經營獎」；大屯則於台灣新聞界奧斯卡獎之稱的「卓越新聞獎」，榮獲「每日新聞節目獎」肯定。

台灣佳光配合市府社會局「長輩數位陪伴試辦計畫」，透過數位科技讓不便外出的長者，打開電視就可唱歌、玩益智遊戲，打造與長者雙向互動的服務平台；豐盟在myVideo互動服務區設立台中館，方便民眾查詢各項在地資訊；大台中數位製播「大台中聊天室」及「鋒潮」等節目，並致讓HD頻道增至79個。

有線電視基本頻道部分，群健新增TBC樂活台、ELEVEN體育一台及靖天資訊台；豐盟增加WIN戲劇台、CNBC Asia、Channel BBC WORLD NEWS；大屯及台灣佳光新增寰宇新聞台、亞洲旅遊台及唯心電視台；大台中數位則有HGTV居家樂活、WakuWaku JAPAN、Warner TV等，從豐富基本頻道數量，實質提升服務內容。

台中市費率審議委員會也要求業者持續辦理數位機上盒優惠措施，提供每戶免費借用2台數位機上盒，第3台以上保證金不得超過今年保證金收費上限，並須於退機時無息退還相關保證金。低收入戶應免收裝機費及基本頻道收視費用，保障弱勢民眾收視權益。

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