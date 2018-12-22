男嬰染麻疹搭捷運 13日~15日板南線乘客請注意

2018-12-22 19:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕疾病管制署今天公布國內新增一例麻疹境外移入病例，家住北部的一名11個月大的男嬰在上月由家人帶到菲律賓遊玩，回國後出現發燒、紅疹等症狀，今確診是麻疹；疾管署提醒，這名病患在發病期間（12月13日~15日）多次在板南線上活動，民眾若在這段期間出入相關場所，請自主健康管理18天。

北部一名11個月大男嬰11月30日到12月4日期間，家人帶他到菲律賓旅遊，返國後12月14日起陸續出現發燒、鼻炎、疲倦等症狀，分別於14日及16日就醫，17日出現紅疹，19日就醫後住院治療，經通報檢驗於12月22日確診。依個案潛伏期間活動史研判感染地為菲律賓，目前個案已出院。

疾管署表示，衛生單位已掌握個案接觸者共221人，包括托嬰中心接觸者，及就醫時曾接觸的相關醫護人員與民眾等，將持續監測至明年1月8日。

國內今年累計37例麻疹病例，其中10是為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為多；另27例為國內感染，包含21例為3月底因境外移入病例引發之群聚疫情。

菲律賓今年截至11月28日，累計約1萬7300例麻疹病例，是去年同期的4.7倍。

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