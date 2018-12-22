超夢幻夜景！點亮恆春古城 北門好美好好拍

2018-12-22 19:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕歷經4年多的「恆春古城點亮計畫」，繼去年2月西門點亮後，屏東縣政府陸續完成北、東、南3座城門環城點亮，今晚（22日）在耶誕節前以嘉年華方式進行點燈儀式，在歌聲與燈光烘襯下，讓這座明年滿140年的歷史古城夜晚更加溫暖、富有歷史氣息，古樸氛圍連屏東縣長潘孟安都忍不住搶當網美拍照。

點燈儀式在打狗亂歌團團長嚴詠能與小朋友合唱《月光下的小村莊》揭開序幕，屏東縣長潘孟安與恆春鎮長盧玉棟、文化處長吳明榮、屏南社大校長江國樑等多位地方人士共同點亮，古城的磚紅色古城牆經過燈光點綴，有如穿上「晚禮服」，展現出古城未曾被開發的夜之美，成為古鎮裡的一顆夜明珠。

這個「恆春古城光環境營造計畫」，去年第一期光環境改造示範於西門點亮，今年逐步完成另3座城門，沿著古城廊道燈光映照古牆斑駁的紋理，更增添迷人的風韻與浪漫氛圍，恆春古城點亮加上最近超夯的四重溪紫色燈海，更為明年在屏東舉辦的台灣燈會提前暖身。

「點亮的不只是古城，還有地方人的心！」潘孟安說，恆春古城是全台灣保存最完整的古城池，點亮計畫將古城打造成全台指標性夜間景點，不僅是活化文化資產的創舉，也成為城鎮發展與古蹟共榮的典範，希望未來可以帶動更多旅人夜間漫步古城，穿越百年的記憶，感受古城另一種美。

文化處指出，除了點亮古城，文化部核定補助的再造歷史現場計畫，將推動古城環城步道改善，目前正進行包括步行環境串聯，漂浮城牆木構件檢修及南門往西門段城牆前的環境營造等，預計明年開工，儘快達成當地居民期盼的徒步環城目標。

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