泰安溫泉管線「外掛」溪谷石壁 遊客崩潰：天然美景毀了！

2018-12-22 19:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉溫泉泉質優，加上山明水秀，成為全國知名泡湯勝地；但縣府正進行的溫泉管線改善工程，卻在河床石壁上外掛拉線，引發遊客批評破壞美景，大嘆「糟透了！」縣府文化觀光局則說，因曾爆發溫泉管線占用私有地爭議，所以只能覓尋國有地使用。

天氣轉涼，泰安鄉泡湯遊客湧入，有遊客發現，原本質樸原始的汶水溪河床邊石壁上，竟掛著一條條人為的管線，了解得知是縣府正進行鄉內公共溫泉管線改善工程，抱怨「殺風景！」

來自台中的汪姓泡湯客說，泰安溫泉不僅水質很棒、溫泉區周邊天然景致更是美，他經常來泡湯，但縣府這種設置溫泉管線的方法，他無法苟同，好端端的天然美景，就被這些突兀的管線破壞。也有遊客指出，這些管線掛在河床石壁上，不僅易崩落，若遇豪雨溪水暴漲，也恐怕被沖毀。

縣府文觀局解釋說，泰安鄉公共溫泉管線去年發生管線占用私人土地爭議，甚至一度發生遭地主斷管情形，為了避免此事再發生，因此改覓國有地設置，但經評估，只有目前的方式可行。

文觀局指出，縣府知會林務局後，廠商於9月進場施做，預計明年1月完工，將在汶水溪橫龍段河床石壁，掛設近800公尺的溫泉管線，管線設在最高洪水位以上，應不易被沖毀。

泰安鄉溫泉源頭來自汶水溪上游，水源充沛，泉質屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，水質透明無色無臭，沒有刺鼻的硫磺味，沐浴後肌膚溫潤滑溜，有「美人湯」美譽，加上鄉內保有許多原始天然林木，遊客一邊泡湯、一邊欣賞周邊美景，享受遠離塵世喧囂的寧靜，為全國知名溫泉區，去年也獲網路票選全國第一名的泡湯勝地。

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