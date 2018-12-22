公益演出10年不間斷 「唯你婚禮樂團」就愛眾樂樂

2018-12-22 20:32

〔記者楊金城／台南報導〕樂團團長蔡忠雄和團員陳凱莉，每週五晚上8點在新營南瀛綠都心公園駐點公益演出，時間一晃，至今10年，不少人成了他們樂迷，2人說，有人喜歡、想聽最重要，是繼續駐點下去原因。

蔡忠雄是「唯你婚禮樂團」的團長，陳凱莉是團員之一，樂團在台南市區，每週五晚上，兩人卻遠赴40多公里外的新營南瀛綠都心公園辦起小型音樂會，駐演駐唱1個半小時，選在週五晚上演出，也是貼心的想讓觀眾放鬆心情。

蔡忠雄、陳凱莉說，最初只是推廣樂團打知名度，沒想到欲罷不能，音樂會公益演出一演10年，當中一度想棄演，看到樂迷的期待、支持和帶給眾樂樂，是持續辦下去的原動力。

蔡忠雄、陳凱莉自備小提琴、薩克斯風樂器、音響和照明設備，一開始，聽眾只有幾個人，10年下來，2人培養不少樂迷，習慣在週五晚上自動到小型音樂會現場報到，在公園散步的民眾聽到音樂也被吸引加入，有人自動提供座椅，後來有人捐贈100個塑膠椅，讓大家舒服的聽2人演奏、唱歌，南市公園管理科也協助解決用電問題。

蔡忠雄、陳凱莉除了演奏國、台語經典歌曲、老歌，也接受聽眾現場點歌演唱，即使是英文歌曲也難不倒2人，因搭配默契足，還讓人誤以為2人是一對；樂迷王昱宏說，每週五晚上到公園欣賞音樂、聽歌是最大享受。

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