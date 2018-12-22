連鎖餐飲集團驚傳跳票欠薪 老闆娘道歉卻語帶威脅...

2018-12-22 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名捌圓連鎖餐飲集團旗下品牌「捌圓堂」的員工上臉書不公開社團「爆料公社」表示，公司不但11月薪資欠薪，而且從今年4月起，員工的勞健保就沒有繳，但仍照常扣除員工的勞健保費用。之後員工向公司反映，要求給個交代，店裡的老闆娘雖然發出道歉訊息，但字裡行間卻讓員工們隱隱感覺到威脅之意。

一名網友在「爆料公社」上發文表示從他10月份進公司之後，就常聽到同事在閒聊時說公司內部經營好像出了些問題，因為自己是新進員工，也沒多放在心上。但是在他工作的期間，屢次接到有廠商打電話到店裡催款，甚至還有匿名來電警告員工要自己多加注意，說公司恐怕跳票，「很多廠商打到公司都沒人接，到公司堵人發現公司早已經沒有人...」

員工聽聞也開始擔心，向上面反映後，公司卻回應「沒有這回事」，解釋這些都只是內部一些糾紛，還安慰員工薪資會正常發放。然而，原PO指出本月20日本應是公司發薪日，但員工們卻遲遲領不到薪水，而店家老闆娘也在店內群組表示因為與其他公司有合約問題還沒解決，因此11月薪資無法順利撥款，還說可能要等到明年1月10日才能拿到，馬上引起員工強烈反彈。

面對員工不滿，老闆娘又發出道歉訊息，表示希望員工們能夠「共體時艱」，要求員工不要再私自找總公司高層，內容還說若有員工無法接受想罷工，可能會面臨違約問題，公司不僅會對其開罰，延遲發放的薪資也可能就不會撥款；還有若有員工向勞工局申訴，那麼這些欠薪恐怕會先拿去當作給勞工局的罰款...，讓原PO以及其同事紛紛覺得，雖然是道歉訊息，但更多的是威脅之意，擺明讓員工不得有任何動作。

不只如此，看完老闆娘的訊息之後，原PO隔日（21日）照常上班，卻也在這天發現提供物料的廠商因為沒拿到錢拒絕供料，樓管還來店裡表示沒收到租金，員工覺得不對勁，打開先前店裡收到的存證信函驚覺原來公司早在今年4月就沒幫員工繳勞健保，但發薪卻照扣，讓原PO表示，「是打算離職了，可是薪資一毛都拿不到覺得很無奈」。

有網友出來證實「這家確實出狀況...我方公司被他們跳票 目前採取法律行動」、「去年農曆年前就感覺這家公司有問題了，廠商收不到錢，怪說會計忘了請款導致公司作業流程有時間延後」、「其實在前幾個月就知道經營不善了，不管是內部、供應商拿不到錢，員工訓練也欠佳」。

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連鎖餐飲集團無預警停業，員工領不到薪水，求助無門

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