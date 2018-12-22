高木友枝後代跨海捐百年文物 典藏館在彰中誕生

2018-12-22 20:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕日治時期「台灣醫療之父」、「台灣電力工業的奠基者」的台灣總督府醫學校校長高木友枝，他的後代外孫媳板寺慶子夫人，把家族珍藏的1929年由「台灣雕塑之父」黃土水為高木友枝雕塑的青銅胸像，以及200多件、超過100年歷史的台灣文物史料，全部捐給國立彰化高中圖書館，珍貴文物典藏在圖書館，名為「黃土水、高木友枝典藏故事館」在校園誕生。

促成這樁美事的圖書館主任呂興忠說，日本福島縣人的高木友枝，1902年至1929年居台28年，期間曾經擔任日治時期台灣總督府醫學校校長、中央研究所首任所長、台灣電力株式會社首任社長等，作風開明，對台灣的醫療衛生和能源發展貢獻不少，其後代外孫媳板寺慶子夫人，今年已90歲高齡，把與高木友枝與台灣相關的文物，從日本跨海來台，全數捐給彰中圖書館。

呂興忠說，學校把價值不斐的珍貴文物整理收藏在圖書館，於圖書館內再成立典藏故事館，故事館內每件文物史料和珍貴照片，都來自板寺慶子夫人的大愛，不僅讓當年的事蹟再度鮮活起來，也讓台灣的後代子孫，得以藉由了解這些歷史文物，省思歷史、展望未來，意義深遠。

典藏館日前開幕，板寺慶子夫人專程從日本前來參加，當天，「台灣新文學之父」賴和後代長孫、國策顧問賴悅顏也到場，高木友枝是賴和的老師，百年後，他們各自後代跨越時空，在典藏館相互認識、互相問候，奇妙的因緣傳為校園美談，而副總統陳建仁在開幕活動隔天，於總統府召見板寺慶子夫人，感謝板寺慶子夫人割愛，跨海捐贈寶貴台灣史料。

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