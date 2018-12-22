疫病》11月大男嬰赴菲染麻疹 疾管署：到這23國旅遊要小心

2018-12-22 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕疾管局今（22）日公布國內新增1例境外移入麻疹確定病例。一名男嬰隨著家人於菲律賓旅遊，回國後出現麻疹症狀，研判感染地為菲律賓，目前男嬰已出院。國內目前累計37例麻疹病例。

疾管局表示，北部一名11個月大男嬰11月30日至12月4日期間與家人至菲律賓旅遊，返國後12月14日出現麻疹症狀，19日送醫治療，研判在菲律賓染病，目前已康復。疾管局提醒民眾，由於男嬰13日至15日出沒於文湖線，這段期間若曾出入該場所，應該自主健康管理18天，須戴口罩並盡速就醫。

疾管局表示，國內今（2018）年年累計37例麻疹病例，其中10例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為多；另27例為國內感染，有21例為3月底因境外移入病例引發之群聚疫情。

全球麻疹疫情自3月達高峰後趨緩，我國鄰近國家病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸及泰國為多，且持續有病例發生。歐洲地區以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、法國、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞等最為嚴峻。目前疾管署將以上各國及英國、哈薩克、以色列、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山、奈及利亞、馬達加斯加、巴西及委內瑞拉共23國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管局最後呼籲，麻疹傳染力強，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區。如需出發，可於出發2週前，帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾如有接種需求，可於出國前至醫療院所或旅遊醫學門診諮詢評估接種；另建議1981 年（含）以後出生且計劃前往流行地區或工作性質會頻繁接觸外國人者，可自費接種疫苗。

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