陪男同事夜宿旅館慶生 她要賠他老婆20萬

2018-12-22 18:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓人妻指控謝姓女子前年10月與老公在旅館過夜，兩人不但牽手、親吻、擁抱，還發生性行為，導致兩人結婚一年就離婚，怒告兩人通姦，陳夫、謝女否認嘿咻，刑事部分檢方處分不起訴，陳女再對謝女求償200萬元，新北地院認為兩人坦承共處一室，有牽手、親吻等行為，縱無性行為，已逾普通朋友分際，判謝女須賠償陳女20萬元，可上訴。

謝女供稱，與陳夫僅是同事關係，前年10月陳夫邀她到宜蘭幫他慶生，訂房、出遊行程都是陳夫單獨計畫，到了宜蘭後才知道陳夫僅訂一間房，但因旅館當日訂房已滿，且房型是兩張單人床，她才留下來幫慶生，另即使認為她與陳夫共同侵害陳女的配偶權，但陳女已與老公簽定500萬元和解契約，現已拿到300萬元，超過依法應分擔的部分，認為她須負連帶賠償責任的債務已消滅，不須再賠償。

陳夫在檢方偵查中自承，與謝女在宜蘭旅館雖無發生性行為，但有牽手、親吻、擁抱；謝女也說，兩人確實有牽手，陳夫有時會不小心親到她，但她有馬上推開，法官認為，兩人縱無為性行為，但已逾越一般已婚男女與他人往來份際，嚴重破壞陳女的婚姻生活。

且依陳女與老公的離婚協議書約定，陳夫的賠償金非僅有侵害配偶權賠償，還包含「懲罰性賠償與道德上義務」，且陳女僅拋棄對老公的民事求償權利，並無消滅全部債務之意，謝女自不能免責，判謝女須賠償陳女20萬元精神慰撫金。

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