父怨兒牽女同學後不理人 網笑：遺傳到爸爸

2018-12-22 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕一名爸爸發文表示，每天到幼兒園都要抱兒子進教室，不然兒子會假哭、鬧脾氣，今天（22日）孩子卻突然轉性，踩著愉快的步伐，牽著可愛的女同學進教室，狠狠把老爸甩在後頭，「七辣（馬子）你在牽，書包我在背」，網友們笑翻回應，「女孩的老爸在後面磨刀了！」

侯姓網友在《爆怨公社》上描述，今早不過是轉頭和別人說話，回頭就見兒子牽著一個可愛的小女生，快步往教室走去，「叫他拿書包也不理我，叫他慢慢走也不理我，我就拿著書包跟在後面走」。這位爸爸想起電影《唐伯虎點秋香》中，周星馳當下人時的編號是9527，遂抱怨兒子把自己當「9527」，不禁「歸巴豆火（一肚子火）」。

他錄下兒子的「豬哥樣」貼上網，喊「我要用兒子換女兒啦」、「兒子只對他娘貼心從來不關心我」、「小女生的前世情人應該拿著刀在等你了」。

網友們看完影片，直呼男童好可愛，「小時候就這樣長大不得了」、「這肯定是遺傳到爸爸」、「轉大人總在父母不注意的時候」、「求爸爸心理陰影面積」、「女同學的爸爸在後面他非常火」。

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