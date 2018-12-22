一卡通推「高雄發大財」限量票卡 網友怒批：醜到以為被盜帳號

2018-12-22 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕一卡通今日在臉書上公布兩款將在高雄市長就職典禮限量販售的票卡，其中1張以中華民國國旗為底，上面印了「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，卡片的設計讓網友痛批，「醜到像是一卡通被盜帳號」。

一卡通今日在臉書公布兩款將在高雄市長就職典禮販售的限量款票卡，分別是以中華民國國旗為底，白字印刷「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」的卡片，與藍底的邁邁貓咪咖啡卡，看得出來前者是為了準高雄市長韓國瑜設計，後者則是為了落選的高雄市長候選人陳其邁設計。

其中印有「高雄發大財」的票卡，慘遭網友痛批太醜，「醜到我懷疑人生」、「醜到像反串」、「跟我國小用小畫家畫的東西一樣」、「設計師是不是被解雇了？」，還有網友揶揄，這張卡片未來也許可以當作迪士尼的門票使用，甚至有不少網友敲碗摩天輪紀念版。

根據一卡通臉書的資訊，這兩款卡片將在高雄市長就職典禮前一日（12/24）下午17點至22點，與就職典禮當日（12/25）上午08點至13點，在高雄輕軌真愛碼頭站廣場販售，每日每款各限量888張。

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