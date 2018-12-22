龍崎掩埋場爭議 黃偉哲：就任後看我們怎麽做才重要

2018-12-22 18:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕龍崎掩埋場開發案爭議未平，對於台南市政府重新換發歐欣水保施工許可證，準市長黃偉哲說，市府還有很多政治工具可運用，許多證照也待核發，不能因水保施工許可證核發，就被說成「沒有政治風骨」，況且退輔會也給公函保證，未獲得民意之前，不會有做任何動作，「我們不缺信心，也不缺政治工具，就任後看我們怎麼做才重要」。

黃偉哲也說，事業廢棄物處理問題需要「蘿蔔與棍子」，環保法令與配套措施齊備，就高雄大寮掩埋場為例，掩埋場已達飽和，民間業者收費節節高升，可是垃圾廢棄物總要有去處，又怕被予取予求，這難免暗藏政經勢力，將來廢棄物如何去處，龍崎掩埋場不蓋的話，有没有其他暫時替代方案，仍是要面對的艱困難題。

黃偉哲強調，立場非常清楚，就是反對歐欣事業廢棄物掩埋場在龍崎興建，市政府將嚴格把關，不會輕易放水，上任後將拜會蔡總統、賴院長、經濟部長，退輔會主委，反映台南鄉親的心聲，要求停止開發龍崎掩埋場，未來也會要求市府在雜項執照、建照、逕流水的排放許可上，嚴格執行審查。

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