防堵非洲豬瘟 移民署多語多管道防疫大作戰

2018-12-22 18:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕中國非洲豬瘟疫情擴大，移民署為了避免國內新住民和外籍配偶違法帶入肉品受罰，全面透過多重管道，同時以多語向新住民宣導防疫訊息，維護國內農畜產業的安全與發展。

移民署說，為協助防疫宣導，已透過全國25個服務站，每月辦理家庭教育暨法令宣導課程、移民輔導活動、初次入境關懷或便民行動服務列車等各種機會場合宣導，並發放農委會防檢局宣導單張海報給新住民及其家屬；另製作多語宣導小紙條，在核發各類居留證件時，提醒申請人注意。

移民署表示，已將防疫訊息翻譯成英、越、印、泰、柬、緬等6種語言，上傳新住民培力發展資訊網、「移民署粉絲團-NIA」及「新移民的娘家」等網站及臉書專頁，同時運用LINE通訊軟體即時傳送，讓新住民得以母國語文明確獲知防疫訊息。

移民署也透過各地方政府及所轄的36個新住民家庭服務中心、114個服務據點、 31個跨國婚媒團體及近300個新住民團體協助廣為宣導，利用電話、LINE群組或網路等方式，將觸角延伸至全台各角落。近期亦將透過媒體廣播，向新住民宣導防疫訊息。

移民署同時在機場及港口查驗大廳張貼宣傳海報、電子螢幕播放防疫宣導短片及查驗證照時提醒民眾，勿攜帶國外肉品入境，以避免違規受罰。

移民署呼籲，不要網購國外肉品寄送台灣，返回原生母國時避免參觀養豬和畜牧場、也不要攜帶肉品返台。希望新住民間將防疫訊息口耳相傳，請大家告訴大家，以提升防疫宣導效果。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/