「行動佛殿」環島祈福法會抵達高雄 開放信眾參拜

2018-12-22 23:46

〔記者張忠義／高雄報導〕世界第一輛行動佛殿環島祈福法會，今天抵達大高雄地區停駐在左營區高雄物產館，開放信眾參拜，舉辦祈福法會後，除將致贈愛心物資，平安分享關懷弱勢外，向產地農民購置2000多斤白玉蘿蔔及翠玉金瓜，在每場誦經法會圓滿後，也分送給誦經的民眾。

以17噸大卡車改裝的「行動佛殿」，這項創舉出自世界佛教正心會導師恆性嘉措仁波切，6月中旬展開環島祈福法會，環島旅程從台北出發，經桃、竹、中、彰、嘉、南等縣市，高雄是第24站，除了祈福，也兼具慈善表演與公益關懷等意義。

行動佛殿環島祈福法會由世界佛教正心會主辦，執行長陳和慧說，卡車改裝而成的大雄寶殿，供奉著南無釋迦牟尼佛、南無阿彌陀佛與南無藥師佛等，機動性強，可深入各行政區，方便信眾禮拜，目前停駐在左營區翠華路高雄物產館，高雄接下來還有3場法會，28日移師三民公園，1月4日則在鳳山區鳳凌廣場，1月11日在前鎮區后安路籃球場。

陳和慧指出，行動佛殿已規劃了3年的環島旅程，目前以都會為主，接下來到一般鄉鎮，最後則是偏遠地區，照顧全台信眾，每場法會結束後，都與當地善信一起關懷獨居老人、低收入等弱勢，捐贈有佛菩薩加持過的愛心物資，平安分享。

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