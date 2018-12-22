高鐵「高速傳愛快樂學習」計劃 募款幫助弱勢學生

2018-12-22 22:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為幫助弱勢，台灣高鐵推動「高速傳愛快樂學習」，明年將邁入第10年，將為「中華民國快樂學習協會」募款，讓協會所服務的100所「孩子的秘密基地」3千位學生的免費課輔能夠順利運作。

台灣高鐵今天在高鐵台中站舉行高鐵「高速傳愛快樂學習」助學計劃的啟動儀式，邀請霧峰秘密基地的小朋友表演耶誕系列樂曲，台灣高鐵董事長江耀宗、中華民國快樂學習協會理事長吳念真一同出席，高鐵將從明年的元月1日至3月2日止，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款信封、車站捐款箱等為協會捐款。

江耀宗表示，9年前台灣高鐵推動「高速傳愛快樂學習」計劃，為各個社福團體進行募款，第一年約募到7百萬，去年募得9百萬，而募款會因各種天災而有所減少。

該計劃明年邁入第10年，而高鐵要繼續為「中華民國快樂學習協會」募款，減少協會本身募款的壓力。

吳念真表示，協會所服務100所「孩子的秘密基地」，每一天小朋友下班課後，100所的秘密基地就要為3千位學生免費課輔，每年需要1億元的經費，去年高鐵為協會募到4百多萬的現金及4百多萬的信用卡捐款，讓協會去年減少募9百萬，今年高鐵再度協助，非常感謝。

吳念真強調，每一個基地一旦成立，就要一直運作下去，不會欺騙孩子，事實上，如果不是為下一代，這一代的努力及成就就沒有意義，每一個孩子都是台灣的未來。

中華民國快樂學習協會秘書長魏毓珊表示，協助為弱勢孩童進行免費課輔，讓無力課輔的孩子有機會跟一般孩子一樣學習。

魏毓珊表示，2年前在台中發現一對兄弟，母親是外配，父親不知跑到那裡，孩子沒有上學，協會介入服務，一開始兩兄弟在人際及學習上都無法適應，如今孩子不但慢慢趕上，也會開始念英文單字，進步很多。

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