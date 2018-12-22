小校人數銳減剩2成 改造舊桌椅造福社區

2018-12-22 21:18

［記者黃旭磊／高雄報導］少子化影響，鹽埕區忠孝國小班級課桌椅閒置，中山大學師生帶領學童改造，供社區居民使用。

忠孝國小今年剩下11班、224名學生，人數及班級數僅約50年前2成，閒置課桌椅徒有好木卻埋沒於灰塵，中山大學舊物再生設計培力工作坊」與業師「東海醫院設計工作室」創辦人徐景亭合作，協助學童改造重生。

中山大虛擬創業學院助理教授宋世祥今天（22日）說，希望培養社區舊物再生種子設計師，瞭解設計基礎並完成舊物再生創作，明年將與更多學校合作，在各小學及社區推動。

大學生帶領小學童創作「行動書櫃」、「多用途鏡架」及「熱量過度保護」等8件作品，有學生拆解結構，讓桌椅變成行動書櫃，或結合穿衣鏡功能，也運用廢棄玩具或雨傘，讓桌椅變得更有詩意。

中山大中文系大三生黃于庭在椅背上插雨傘，並在透明傘面擺滿王子麵，抬頭看到王子麵成分與熱量，呼籲埋頭工作者「趕快離開椅子動一動。」

徐景亭也是2018台灣文博會策展人。徐景亭說，與中山大攜手舉辦舊物再生工作坊，可說是延續2015年台北當代藝術館前舊物再生展理念，盼社區居民共同參與並使用。

忠孝國小校長楊頌平表示，再生作品於學校穿堂展出，經驗彌足珍貴，期待顛覆一般思維，帶給學童與民眾更多創作火花。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/