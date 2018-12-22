碩士新同事在公司哭喊不是爛草莓 他傻眼舉例：明明就是

2018-12-22 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友的新同事年紀30多歲，擁有碩士學歷，進入公司3個月卻還未上軌道、工作速度極慢，天兵事件又一大堆，不會用一般的電腦文書軟體、茶包泡完不知道要丟哪裡，近日新同事受不了壓力，在辦公室暴哭怒吼，讓其他同事都好傻眼。

有網友到臉書社團「爆怨公社」透露新同事的天兵事蹟，日前新同事因為受不了壓力，在辦公室爆發，「大哭大喊說自己不是爛草莓，自己有在努力工作，每天都做到12點，工作壓力很大」，但新同事來到公司已3個月，「至今未上軌道丶工作量僅10分之1都不到，工作3個同仁攤著做」，之前新同事還曾嗆原PO，「我不是沒有做事，我只是沒有做完而已」，讓原PO超傻眼，心想「期限到要交出的數據沒有做出來也好意思大聲」。

新同事擁有碩士學歷，卻連微軟的Office都不會用，電腦、事務機、收據、影印機也很不熟，原PO列舉經典事蹟包括，「下午2點多旁若無人的吃午餐，理由是中午去凖備午餐的材料」、「泡茶（大茶壺已放茶包）問要加冰水溫水還是熱水」、泡完的茶包不知道要丟哪裡，原PO當下「內心真的超想回答他你就吃掉吧！但是還是很平靜地告訴他說請丟垃圾桶，謝謝」，新同事還曾對其他同事大吼他不是一個坐領乾薪的人，原PO聽見不禁在心裡吐槽「明明就是」，想到這些原PO崩潰直呼，「每天跟他講話就是一種修行」。

網友看完紛紛回覆，「其實...他在消滅你的業障」、「我的碩畢同事連字都寫不好」、「這種偽小孩（都早已不是小孩）不少欸！」「我比較好奇誰面試錄取她的？」「他的工作其實是惹怒同事」、「這種好像屬於無行為能力者...你們公司用他幹嘛？」「碩士了還不會用文書軟體...那上課的報告跟畢業論文怎麼打出紙本來的？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/