126c.c.新款機車須裝ABS 元旦起逾十項交通新制將上路

2018-12-22 17:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明年元旦將至，交通部將有許多新制要上路，包含停車格可停多輛重機、需具名檢舉交通違規、胖卡餐車可依規定切除C柱、放寬大貨車長度與重量限制、使用中大客車新增電氣設備定檢項目、新型式甲、乙類大客車新車出廠前，須由合格盤廠、車身打造廠人員，確認車輛電路系統有無超過原廠設計容許值、新款式新機車依據排氣量，須強制加裝ABS或CBS、開放自動駕駛車輛申請試車牌照進行道路測試、高齡遊覽車只能做為交通車使用、大型車新車強制裝設緊急煞車輔助系統（AEBS）及車輛偏移輔助警示系統（LDWS）、延長道路危險物品運送人員專業訓練複訓緩衝期間、遊艇與動力小船駕駛執照測驗啟用新題庫、外籍船舶及航駛國際航線的國籍船舶，進入我國國際商港區域應用低硫油。

胖卡餐車 可依規定切除C柱

國內許多景點周遭，甚至是今年台北國際旅展現場室內美食區，都可看見俗稱胖卡行動餐車的廂式小貨車身影，為讓胖卡餐車後方作業空間可擴大，交通部已完成修法程序，規劃明年1月1日起，將可合法將車輛C柱切除。交通部表示，胖卡後方主要是作業區域，不會拿來載人，經過車輛結構計算後，認為切除C柱對駕駛式安全幾乎無影響，特別修法在有安全配套下放寬；明年起，改裝者需向交通部認可檢測機構，提出車身結構強度檢測申請，並檢附未影響車輛駕駛室結構強度證明文件，才算合法改裝。

大貨車放寬車長、車重限制

台北市陽明山仰德大道，去年發生混凝土泵浦車衝撞停等紅燈車輛，造成4死9傷事故後，為讓廠商引進國外新款車輛，明年起，大貨車車長、車重相關規定將修正，全長由11公尺改為12公尺、重量由30噸變為32噸等，並針對混凝土泵浦車實際使用需求，修正大貨車具有混凝土輸送設備，專供混凝土壓送作業的特種大貨車全高尺度，由現行不超過3.8公尺改為不超過4公尺，提升車輛載重能力與安全性。交通部表示，國內混凝土泵浦車主要都是從國外引進，但礙於現行法規，業者無法引進較新型車輛，這次放寬車輛長度、高度後，可提升車輛載重量，將有利業者引進新型式車輛。

126c.c.以上新款式機車須裝ABS

為減少機車族因緊急煞車發生輪胎鎖死，造成車輛打滑、翻車情況，交通部參考歐盟法規修正車輛安全檢測基準，明年元旦起126c.c.以上新款式新車都須裝ABS，125c.c.以下新款新車須在ABS或CBS擇一安裝。ABS主要功能是可避免煞車時輪胎鎖死，不能轉動導致車輛失控；CBS主要功能則是讓前後輪煞車連動，煞車時維持車身穩定，減少鎖死打滑機率。交通部表示，目前交通部已研擬兼顧交通安全與民意的方案，朝透過補助方式來降低民眾負擔。

檢舉交通違規須提供身分證字號

民眾檢舉交通違規案件逐年增加，但許多檢舉案件因資料不全，或匿名檢舉造成執法機關查證困難，交通部已於完成修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」法制程序作業，明年元旦起，檢舉人應提供身分證字號，必要時得通知檢舉人到案說明，匿名檢舉警方即便檢舉事實明確，警方可依職權舉發方式，實際確認有違規行為才能開單，否則可不予舉發。另外，增訂只能檢舉7天內發生的違規案件，及經通知檢舉人7日內補資料或到案說明時，檢舉人屆期未到案說明或未補資料者，不予舉發。

大客車新增電氣設備定檢項目

前年國道遊覽車火燒車事故後，交通部著手修正針對大客車電氣設備訂定相關規定，明年全台近3萬4000輛使用中的大客車，增加定期檢驗項目，初次登記或增加電氣設備時，應出具合法車廠電氣設備檢查紀錄表，後續檢驗時大客車電氣設備數量須與紀錄相符，不可私自加裝。新型式甲、乙類大客車出廠前，需經底盤廠及車身打造廠人員審核，確認電路系統無超出原廠設計容許值後簽名，並將資料留存至少3年供審驗機構查核，審驗機構則會於安全審驗合格證明書上，註記車輛電氣設備數量及位置。

小型停車格可停一輛以上大型重機

大型重型機車要停車時，需停放於汽車停車格內，不過都會區、風景區車位難尋，有時會看見一個停車格停放多輛重機，但無法知道車輛先來後到，若要開罰有其困難；現行停車格若要停放一輛以上重機，可由主管機關自行訂定後，公告後即可實施，不過地方主管機關認為，由中央統計在法規處理會比較恰當。因此，交通部著手修正「道路交通安全規則」，讓小型停車格可停一輛以上大型重機，停車費則會每輛都依該停車格收費方式收取。交通部表示，相關行政程序已完成，規劃明年元旦起正式實施。

自動駕駛車開放道路測試

因研究、測試而有試行自動駕駛車輛需求，明年起開放自動駕駛車輛得申請試車牌照進行道路測試，並訂定測試行駛道路時應有適當管制措施及遵守相關道路交通安全規定。

參考國外對於高齡大客車管理機制，推動國內遊覽車延壽安全查驗制度，88年6月30日前未經車輛型式安全審驗遊覽車，明年起只能作為交通車業務使用，且明年12月10日需全面退場。

道路危險物品運送人員經專業訓練合格，取得初訓訓練證明書者，於有效期間屆滿前3個月內，經複訓合格後，可換領有效期間2年複訓訓練證明書。

遊艇與動力小船駕駛執照測驗舊版教材，對部分項目說明過於籠統，不易理解，導致駕駛知能不足，航港局委託研究撰寫新的訓練教材，期望透過結構化編排，汰除不適宜內容及新增相關法律知識，以提升遊艇與動力小船駕駛實用船藝為目標；另外加入海難應變範例，使駕駛更能增加緊急應變能力。

為減少商港區域船舶排放硫氧化物等污染物，明年起採用「防止船舶污染國際公約（MARPOL）」規定，外籍船舶及航駛國際航線的國籍船舶，進入我國國際商港區域，應採用硫含量以重量計0.5%以下低硫燃油，或具有同等減排效應裝置、替代燃料，改善所在地區空氣品質。

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