身分複雜難入籍 玻利維亞外配等待25年終圓夢

2018-12-22 15:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕飄洋過海嫁作台灣媳婦的吳明輝，25年前跟丈夫落腳高雄，但因她原籍中國，長大後歸化玻利維亞，要入籍台灣得申辦許多證明文件，加上玻國政府行政效率欠佳，又發生動亂，文件佚失等情況下，吳女一直無法順利歸化台灣，後來在里長和立委邱志偉協助下，終於拿到我國身分證，成為正港台灣人。

根據規定，外籍配偶要申請入籍台灣，一般外配需要在台居住4年以上，陸籍配偶則是6年，才具備申請資格；為了一張不到手掌大的身份證，吳明輝的申請卻很不順利，因為她既不是「陸配」，也不是「原籍玻國」的外籍配偶，必須提出「玻國居住4年以上之事實」的證明文件。

但因玻國國內戰爭動亂、文件佚失，使得她申請玻國文件，百般曲折，每隔一段時間，她就必需到北京玻國大使館辦理護照加簽，才能回台申請在台居留證，像陀螺般在北京、玻國、台灣3地不斷地輪轉，繞了地球好幾圈，耗費許多積蓄。

前年底國籍法第九條完成修正，放寬外國人只需於「許可歸化之日起一年內，提出喪失原有國籍證明」，便可完成歸化程序，吳明輝因此可以先歸化，再憑中華民國護照去辦理原國籍的喪失證明。

但因玻國政局動蕩，吳明輝擔心不曉得要跑飛幾趟才能完成文件的申辦，岡山區程香里長李州正、李瑤夫妻得知後，帶著吳明輝向立委邱志偉陳情，邱志偉請外交部協助吳女回到玻國辦理「居住事實」，順利拿到證明文件後，再申辦「放棄玻國國籍」、過程中還有申請「赴玻國之過境美國的簽證」、與美國的過境等重重難關。

吳明輝最後終於拿到盼了25年到我國身分證，並透過李州正和數名陸配友人陪同，帶著剛領到的嶄新身份證，向邱志偉致謝分享喜悅；邱志偉說，持台灣護照免簽入境的國家或地區，多達148個，還有受各國推崇備至的全民健保，保費低、給付多、管理成本低、看病無障礙等多項傲視全球的成就，台灣人不要看輕自己，應該要特別珍惜台灣人的身份。

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