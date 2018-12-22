2018-12-22 15:36

〔記者張軒哲／台中報導〕日南國中自行車隊近年成績斐然，台中市自由車產業BETO雙餘實業，長期投入社會公益，今年適逢公司成立30週年，於聖誕節前贈送日南國中自行車隊一台七人座保母車，作為小選手在公路或山路訓練過程中最重要的後勤支援。

日南國中自行車隊成立至今，將邁入第九年，目前有15位青年自行車手，2018年度參賽結果包括台中自行車嘉年華土坡競速賽13-15歲組第1、3、4、6名及10-12歲組第1、4名，全國少年場地錦標賽兩金、兩銀、兩銅的好成績等等，無懼風雨的毅力令人感動。

BETO雙餘實業期許藉由贈車作為拋磚引玉，讓更多關注教育的民眾，能夠一起為這群潛力無窮的青年自行車手打氣，提供足夠的資源將讓他們無後顧之憂、騎向未來。

日南國中校長舒富男表示，保母車提供車隊在訓練過程中最重要的是照護功能，讓奔馳賽道上的孩子們可以在堅實安心的後盾中獲得更高品質的訓練，擁有企業的支持，更是一個教會學生懂得珍惜的最佳教育機會。

BETO 雙餘實業聖誕節前，贈日南國中自行車隊保母車。（記者張軒哲攝）

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