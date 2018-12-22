「有禮走遍天下」！新世代高職生編寫「話術大作戰」

2018-12-22 15:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕年輕世代「有耳無嘴」、容易說錯話，新北市復興商工廣告設計科學生元旦展中的作品「開講」，由廣告設計科圖文傳播組學生設計創作，就想要教大家注意在生活中、職場上、校園裡、家庭內，如何說對話，加上豐富的卡通式插圖，還衍生出可愛的文創商品，讓觀眾看得津津有味。

廣設科學生蔡旻璇說，同學們觀察到，現在的年輕人生長在圖像時代，對說話的藝術和技巧不像年長一輩民眾如此重視，也因此容易因為說話的措辭、口氣和方式得罪人，不利於人際關係的維繫拓展，在職場上更容易因此而談不成生意，或是影響同事關係。

她指出，甚至小組成員本身，平常講話也很容易「突槌」，學生們多方蒐集書籍和網路、維基百科，從中尋找到許多適合的語詞內容，和容易表達錯誤的情境與說法，分成「生活篇」、「職場篇」、「家庭篇」、「校園篇」4部分，藉由學生自行創作的主角人物，像是校園中最容易出現的「豬隊友」，職場上大家最討厭的怠惰消極同事「蝸蝸」，透過各種互動模式，點醒年輕人應注意的說話禮儀，趣味性十足。

還有學生把環境中各種有毒的動、植物和昆蟲當成靈感來源，學生柯渝蕊指出，她們找出地球上兩百多種的的有毒生物，其中大部分在軀體上都有鮮艷的色彩和花紋圖案，充滿警示效果，因此學生從這些有毒生物取材，轉製牠們的圖案和色彩，再運用於流行服飾與生活用品上，創造出多元的流行趨勢風格。

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