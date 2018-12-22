醫病》92歲嬤彎腰後腳痛到無法下床 竟是胸椎骨折

2018-12-22 15:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕92歲阿嬤日前彎腰後一度腳痛不良於行達8個月，之後更痛到無法下床，檢查赫然發現竟是胸椎骨折；台中榮總骨科部主任李政鴻指出，阿嬤因為骨質疏鬆骨品質變差所致，手術後加服藥治療骨鬆，已順利恢復行動力，未來仍要注意提升骨密度，降低骨折的再發生率。

92歲的楊阿嬤長期深受背痛困擾，某次彎腰後倍感腳部不時疼痛，跑遍6家醫院，均稱她是老人退化毛病，只開止痛藥給她吃，阿嬤痛了8個月後，某天更痛得無法下床，忍了2個月到台中榮總診療，一檢查竟是第12節胸椎骨折並壓迫神經以致不良於行。

李政鴻說，經評估阿嬤原本行動力十足且體力佳，替阿嬤進行微創手術加鋼釘，再配合造骨促進劑治療，目前阿嬤不須拐杖也能順利行走，更擺脫背痛老毛病，直說，再造第二人生。

87歲的張奶奶曾因不慎跌倒造成髖關節骨折，經手術更換髖關節後，3年前開始不時腰痠背痛，也痛到無法起身，到醫院檢查後發現也有骨質疏鬆的問題，加重身體的不適，經藥物治療改善骨鬆情況，也擺痛腰痠背痛煩惱。

李政鴻指出，女性停經後約5到7年，近20%會出現骨質疏鬆症，嚴重者往往打個噴嚏或彎個腰就骨折。

中榮神經醫學中心科主任李旭東另指出，很多年長者忽略骨質疏鬆的危機，往往一跌倒就骨折，根據衛福部資料顯示，年長者發生髖骨骨折後，50%無法恢復行走能力，約20%在6個月內死亡；因骨鬆症狀難以察覺，患者往往在跌倒造成骨折後才前往就醫，不僅影響生活品質，甚至更容易造成難以挽回的遺憾。

此外，李旭東指出，患者多誤以為骨折後接受手術就能痊癒，卻未一起治療骨鬆情況，骨質疏鬆就像建築物的建材不佳，骨折像是建築物倒塌，就算建物重建但建材未改，仍是有再度倒塌的風險，提升骨品質才是治療骨折的根本。

包括李政鴻與李旭東均指出，因骨鬆骨折患者除了手術治療外，還須配合骨鬆治療藥物才能降低再度骨折的風險。

李政鴻建議養成運動習慣，老人可以多走平路，多攝取牛奶、乳製品、綠色蔬菜等含鈣食物、曬太陽等，有助保養骨品質，另停經婦女最後停經後5到7年檢測骨密度。

中榮復健科主任張幸初指出，骨鬆如同慢性病，有賴長期穩定的治療，常見尚在治療中患者，因疼痛等症狀改善便自行停藥，骨質又隨著時間流失，加劇骨折風險。

張幸初也提醒，治療骨鬆除了藥物治療之外，運動與營養等非藥物治療對於增肌強骨也有非常顯著的成效，目前中榮成立骨鬆復健班，透過復健科醫師診察與物理治療師的專業指導，打造適合骨鬆的重量訓練，並減少運動所可能產生的肌骨傷害。

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