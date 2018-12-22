「i郵你真好‧箱約送愛心」為展望會貧童圓耶誕夢

2018-12-22 15:12

［記者陳賢義／台東報導］為台東地區100位世界展望會長期關懷的孩童完成聖誕願望，台東郵局在充滿感恩與祝福的12月，今與展望會東區辦事處合作「i郵你真好‧箱約送愛心」聖誕節許願樹公益活動，將募集到的100位禮物，由東區辦事處主任蕭文榮轉請台東中心社工將聖誕禮物送到兒童手中。

歡喜收到書包的小家說，明年即將升上小學，這樣他就可以背新書包去上學，會好好珍惜使用。收到營養品的小恩則說，因為他和弟弟正在長大，需要補充營養，但媽媽沒有多餘的錢可以購買營養品，希望我們都能健康成長。收到文具的小如則說，「明年就要讀國小了，希望能有新文具可以使用，收到喜歡的鉛筆很開心。

蕭文榮表示，藉由多項服務方案與連結各種資源，提供貧困兒童教育助學、健康促進、全人發展、家庭功能促進、兒少保護、生命品格教育等身心靈全面性的服務，並透過一對一長期資助關係，讓孩子在成長路上感受愛與關懷，籲請民眾送自己及家人一份有意義的聖誕禮物，資助一個孩子或捐款響應展望會「禮物型錄」，為兒童帶來希望與祝福，有機會翻轉生命，迎向豐盛。

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