罰不怕？21日查獲3起中國豬肉 罰金提高20萬後最大量

2018-12-22 14:40

累積20萬元裁罰件數已達8件

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會動植物防疫局今天公布21日違規攜帶肉品來台裁罰統計，3個來源是中國豬肉製品的案件各裁罰20萬元，累積20萬元裁罰件數已達8件，昨天是提高裁罰基準到首犯20萬元以後，發現最多量的一次。

防檢局今天表示，中國非洲豬瘟疫情持續擴散，已擴及23個省市區，達99案例，顯示疫情嚴峻，為防範非洲豬瘟疫情入侵，防檢局持續與關務署合作，針對入境旅客行李加強檢查及裁罰。

防檢局統計12月21日裁罰案件共11件，其中裁罰20萬元3件，均為中國豬肉，包含餡料，豬腳和火腿腸，3萬元則有6件，分別是中國2件鴨肉、越南2件豬肉製品火腿腸和熱狗、韓國的豬肉製品及菲律賓牛腸各1件，1萬元共裁罰2件，包含日本及美國豬肉各1件，仍以來自中國及越南者為多。

18日提高裁罰額度起，至21日合計已裁罰32件，包括20萬8件，均是中國大陸豬肉類產品、3萬20件及1萬4件。

有關中國籍豐祥818號漁船11月10日進入高雄港維修，船上冷凍庫發現存放豬肉產品，防檢局說，該冷凍庫已於進港當日由防檢局和海巡署聯合查核後封存，漁船維修期間，兩單位共同查驗封條5次，封條完整未拆封，該肉品經採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗非洲豬瘟病毒結果為陰性，漁船已於12月20日維修完畢，經再次確認封條完整後離境。

防檢局表示，為了讓民眾更認識非洲豬瘟，了解政府各項防疫檢疫措施與成果，該局已經在網站上建置非洲豬瘟資訊專區，

未來邊境查驗的旅客裁罰件數將每日更新並置於「統計資料」專頁中，方便各界查詢。

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