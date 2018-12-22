千顆高麗菜打造4公尺耶誕樹 學生「包藏愛心」傳愛

2018-12-22 14:16

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市明德國中今天舉辦「包藏愛心 珍農尊農」高麗菜傳愛活動，師生昨天先花2小時把1000顆高麗菜堆4公尺高的耶誕樹，還有高麗菜迎賓大道，各種高麗菜料理讓大家品嚐，學生說，農夫真的很辛苦，未來一定會更珍惜「盤中飧」，不浪費糧食。

明德國中校長沈俊光指出，基隆市農會上週贈送學校100顆高麗菜，在臉書獲得許多學生迴響，紛紛表達很想去高麗菜產地體驗，於是安排學生到桃園一處農場採收高麗菜，並將這堂課程取名為「包藏愛心，珍農、尊農」，期盼藉此讓學生體驗菜農的辛苦。

沈俊光說，後來有民眾看到訊息，代為聯繫全國蔬菜同業公會理事長呂清吉，呂共襄盛舉致贈1000顆高麗菜，他心想耶誕節即將到來，何不將高麗菜堆成耶誕樹，大家昨天先在底層排了100張塑膠椅，然後鋪上木板，接著逐一往上堆疊椅子和木板，共用了400張椅子完成骨架，再從上方往下擺放高麗菜，過程中雖有2、3次小型「坍塌」，所幸並不嚴重，花了約2小時終於完成4公尺高的高麗菜耶誕樹。

除了高麗菜耶誕樹，現場安排技藝專班學生實作高麗菜料理，介紹高麗菜營養價值與烹調方式。市長夫人吳秋英也到場共襄盛舉，將「珍惜」愛心字卡掛在耶誕樹上。

呂清吉表示，近期因高麗菜盛產，批發價每公斤大約只有10元，加上孩子剛好想了解高麗菜種植過程，才會興起贈送1000顆高麗菜，提供學校製作高麗菜耶誕樹，也期盼藉由學生親自體驗採收過程，教育學生相關食農知識。

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