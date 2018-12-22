永和「錸工場」公共托老中心 運用智慧科技兼具人性化托老！

2018-12-22 13:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局與錸德科技共同成立的永和「錸工場」公共托老中心今天開幕，「錸工場」托老中心導入由錸德科技開發的照顧APP，隨時記錄長者在中心內的活動狀況與身體機能檢測數據，包含長輩的選課，以及在活動中表現的情緒，匯集成影音聯絡簿和圓餅圖，家屬可透過APP了解長輩在中心活動狀況。

新北市長朱立倫今天參觀「錸工場」托老中心，由錸德文教基金會董事長楊慰芬陪同介紹托老中心的特色，朱立倫興致勃勃，還試用老人家的運動器材。

楊慰芬說，永和錸工場採用「減法照顧」，只要長輩自己做得來的，就放手讓長輩自己動手，中心內設計有1百多種小遊戲，包含各種感官、認知、手腳操作的刺激和遊戲，只要長輩過關，就能獲得夢幣，累積夢幣能獲得咖啡或按摩等服務，以增加長輩的自立能力延緩退化。

中心內還特別引進日本亞加泡澡浴缸，有臭氧殺菌等功能，還有烘焙坊，長輩可以自製麵包，帶回家跟家人享用。

社會局長張錦麗說，公共托老中心共可收托失能或失智長輩，收費則由中央依長照2.0給付標準給予部分補助。

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