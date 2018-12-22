徹底消費？苗栗8000萬把石虎棲息地蓋成「石虎公園」

2018-12-22 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕石虎是台灣僅存的野生貓科動物，全台只剩500隻急需保護，但有網友貼出影片，痛批苗栗縣政府把石虎棲息地挖掉蓋成生態公園，卓蘭鎮公所則回應，公園是要營造野生動物友善環境，被說破壞石虎棲地太過偏頗。

網友在臉書社團「爆料公社」貼出影片，痛批「石虎棲息地要蓋石虎公園！！消化預算？？… 石虎都嚇跑了，等到絕跡台灣動物史除名，只能在電視上看巧虎了」，從影片中可以看到挖土機正在工作，園區被處理的相當「整齊」。影片引發網友回響，怒酸「我都不知道原來石虎棲息地是沒植物的沙地呢」、「開幕就會有工讀生扮的石虎出來了，大家不用擔心」。

長期關注石虎的臉書社團「貓徑地圖王小明」 也PO文質疑，「花8000萬把天然濕地鏟掉蓋公園可以保育石虎是怎麼樣的概念」，文內表示，把原有的自然濕地挖掉，鋪上人工礫石水泥，還好意思以石虎為意象，以地理位置來看，石虎的遷徙路線被阻斷，本以為工程會保留濕地，但卻整個挖掉。

《蘋果日報》報導，卓蘭鎮公所回應，該濕地公園原是未登錄土地，早年長期遭不肖業者傾倒廢棄物及垃圾，鎮公所將其改造成親水公園，並設置石虎意象水池以宣導保育觀念。秘書徐士凡表示，該河川地總面積15公頃，耗資前瞻8000萬元以及公所配合的700多萬元，目前僅開發5公頃，會營造野生動物友善環境，並提供民眾休閒踏青。

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