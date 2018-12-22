五月天在台中連唱10場 林佳龍獻給市民的小心願

2018-12-22 13:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕五月天在台中市長林佳龍爭取下，今（22）日起在台中舉辦10場演唱會。林佳龍在臉書貼文表示，會用最熱情的心情歡迎來自世界各地的五迷，並盡全力協助做好交通規劃，這也是他卸任台中市長前夕，希望獻給市民朋友的一個小小心願。文章貼出後隨即吸引許多網友按讚，紛紛留言謝謝林佳龍的貼心，感謝市長「搶下」五月天。

林佳龍在臉書上說，感謝五月天睽違5年，選擇在台中舉辦跨年演唱會，會用最熱情的心情歡迎來自世界各地的五迷。市府知道五迷們最重視交通規劃，因此也盡全力協助，讓大家能「順利打卡上班」。

他指出，目前規劃4條免費接駁路線，分別在「高鐵台中站」、「台鐵台中站」、「台鐵潭子站」及近朝馬轉運站的「秋紅谷站」。下午2點就開始發車，散場除高鐵線開到10點，其餘將接駁至人潮疏散完畢。市府也協調台中市公車業者加開班次及延後收班，協助歌迷順利到場及離場。

如要開車前往，洲際棒球場周邊從下午2點開始管制，提醒五迷配合現場交通指揮行駛及停車。

林佳龍表示，歡迎五月天及五迷蒞臨台中，共同寫下五月天和台中的故事！而這也是他在卸任台中市長的前夕，希望獻給市民朋友的一個小小心願！

文章一貼出，獲得許多網友按讚，有網友留言「能在你卸任前到台中，其實真的蠻感動的！謝謝你為台中努力的付出」、「龍哥好貼心喔！有您真好！」「佳龍好樣努力到最後一天」、「謝謝龍龍市長，搶下五月天！」「暖心市長謝謝你」、「有龍真好」、「佳龍市長很盡責又貼心，即將卸任還幫市民爭取五月天到台中開演唱會，也幫周圍商家、台中市創造無限商機」。

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