五月天連開10場演唱會 中市府全力協助交通規劃

2018-12-22 13:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍積極協助及爭取下，超人氣樂團五月天時隔5年，今（22）日起來到台中一連舉辦10場演唱會，預計將有大批歌迷湧入台中，帶動龐大商機。為此，中市府全力協助主辦單位妥善規劃周邊交通，並安排4條免費接駁車公車，讓來自全球各地的「五迷」們順利前往演唱會現場。

五月天這10場演唱會都在台中洲際棒球場舉行，分為一般場及跨年場，市府為迎接五迷，針對周邊規劃管制區域及車輛進出動線，並動員百名員警及義交，希望盡量降低周邊的交通負載量。為因應車輛湧入，除了球場周邊原有停車場外，另開放14期重劃區路邊停車場，總共規劃將近4千個汽車停車位及超過6千個機車停車位。

市府也規劃4條免費市區來回接駁公車，分別由高鐵台中站、台鐵台中站、台鐵潭子站及秋紅谷（朝馬轉運站）直達洲際棒球場，總計120台來回接駁；同時也協調公車業者2路公車延後收班，更於跨年場加開10個班次協助疏運，台鐵也協助於一般場加開1班次，跨年場加開2班次協助疏運。

五月天的10場演唱會再加上花博助攻，已讓台中今年跨年住宿訂房率暴增，從12月29日開始到明年1月1日，訂房率達8成5以上，且還延續到跨年後一個星期，房間也是9成滿，旅館業者也都看好今年跨年湧入台中的人潮，將為台中帶來龐大商機。

市府表示，五月天在洲際棒球場的演唱會場次，從12月22日、23日、24日、29日、30日、31日，到明年1月1日、4日、5日、6日，共10天舉辦10場次演唱會，其中12月31日更將在台中陪伴所有五迷跨年。

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