淡海輕軌平均時速20多公里 靠駕駛員目視駕駛

2018-12-22 12:48

〔記者何玉華／新北報導〕新北市大眾捷運公司員工向本報爆料指出，淡海輕軌列車的ATP（列車自動保護系統）經常一起步就會急煞、鎖死，必須手動隔離（關閉）ATP才能前進；新北市大眾捷運公司董事長陳建宇今早表示，整合測試期間確實有，但接管至今未發生狀況，但內部員工指出，近期測試還是有些問題，從V11崁頂出發的時候最明顯，行經濱海義山站到淡水行政中心站時也容易遇到。

陳建宇指出，淡海輕軌的ATP是輔助限速的裝置，輕軌平均時速只有20多公里，主要靠駕駛員目視駕駛，這跟時速130公里高速行駛的普悠瑪、高鐵的ATP自動保護系統完全不同，一般輕軌系統並沒有ATP裝置，淡海輕軌是以最高的安全標準才加裝ATP，淡海輕軌穩定性測試都已通過委員的初勘、履勘，也取得IV&V的國際獨立機構驗證報告，行車安全無虞。

淡海輕軌平均時速20公里，通車路段7.3公里長，速限從10公里到70公里不等，變化大，捷運公司總經理吳國濟說，司機員必須按照速限行駛，這是最基本的要求；為防止司機員失能，操控桿上也有駕駛失能保護裝置，一旦偵測到駕駛員沒有動作，訊號會回傳到行控中心，列車也會啟動煞停。

吳國濟說，駕駛員均須符合行車人員技能體格檢查規定，體格檢查合格並經基礎訓（36小時）、進階訓（92小時）、適應訓（120小時），總計208小時訓練，目前已完成授證32位。

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