曾遇神蹟救母決當志工 85歲阿嬤林李秀：100歲還會繼續做

2018-12-22 12:47

〔記者楊心慧／台北報導〕北市環保局今天舉行2018年公廁評鑑頒獎典禮，共選出39個績優單位與清潔人員。獲獎人、在忠義行天宮擔任志工的85歲阿嬤林李秀表示，50多年前媽媽肚子腫大，獲恩主公治病、保佑，因此決定到廟裡擔任志工，一待就到現在，而且「做到100歲還會繼續做！」

一般來說公廁總是給人老舊、髒亂的感覺，為激勵公廁管理單位提供舒適公廁給民眾使用，多年來舉辦公廁評鑑，環保局今天舉行2018年公廁評鑑頒獎典禮，共選出39個績優單位與清潔人員。

環保局表示，為推動公廁維護重視人性化，並更貼近使用者的立場及舒適衛生效果，今年將垃圾桶未加蓋及坐式馬桶廁間未提供消毒液或坐墊紙設施列為加重扣分項目。

環保局表示，公廁頒獎分為餐廳、百貨、戲院、學校及標竿獎等14類，其中標竿獎公廁備受矚目，必須連續2年經評鑑為特優級公廁的管理單位，隔年才能列為最高榮譽「標竿獎」，今年標竿獎者為寒舍艾麗酒店、台大醫院、大湖公園。

環保局指出，台大醫院廁所重視醫院機能的空間規劃，除設有無性別廁所及多處無障礙設施廁所，清潔人員也會隨時待命，迅速清除污穢處，營造乾淨的如廁環境。

大湖公園則連續入選獲獎，由於周遭環境優美，公園處當初設計時以綠建築方式設計，採光、通風皆良好，加上廁間潔淨舒適，在當地頗受好評。

85歲阿嬤林李秀表示，過去獲主神恩主公（關聖帝君）保佑，50多年前媽媽生病，肚子腫大本來要開刀，後來關聖帝君賜予聖水擦拭肚子10分鐘就消下去，也不用手術，因此決定到廟裡擔任志工。至於將會做到幾歲？林李秀笑說：「我做到100歲還會繼續做！」

另位獲獎人、台北轉運站公廁清掃人員莊雅桃表示，曾有位喝醉酒的女生趴在馬桶上嘔吐，吐得周邊遍地穢物，當下她擔心這位女生不適，趕緊幫忙協助擦去該女身上的穢物，協助後續休息安置事宜，後來該女很感謝她，她認為只是做好該做的事而已，但也很開心自己可以幫助到別人。

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