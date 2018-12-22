驚豔！「菊」世遨遊花展 溪頭繽紛登場

2018-12-22 12:37

〔記者謝介裕／南投報導〕名聞遐邇的台北市士林官邸菊展，今年再度移師到風景秀麗的南投縣溪頭自然教育園區，並以「菊」世遨遊為主題，於今日繽紛登場，立即引來賞花人潮，尤以「大立菊」最受注目，單一株花朵少則數十朵、多則數百朵，令人驚豔又讚嘆不已！

「台北‧溪頭」大立菊聯展之「菊」世遨遊活動，今日在南投縣鹿谷鄉文昌國小直笛隊悠揚樂聲中揭開序幕，從外形如麵線的麵線菊、小花菊迄牡丹菊，五顏六色、爭奇鬥艷，令人嘖嘖稱奇，有的民眾甚至或趴或蹲下去查看大立菊綻放的花朵，是否出自同一株，也增添趣味的一面。

台大實驗林管處處長蔡明哲說，為傳承、發揚台灣的花卉技藝，讓更多民眾看見台灣的菊花之美，該處才特別與台北市政府工務局公園路燈工程管理處合作舉辦該活動，且配合耶誕節即將到來，還刻意結合溪頭自然教育園區森林、綠樹、花草，營造出充滿歡樂、繽紛的耶誕氛圍。

不過，蔡明哲解釋表示，「大立菊」是一種造型菊栽培手法，並非菊花品種，且每朵花朵大小也都相同並整齊的排列，十分有立體感，外界才以「大立菊」稱之。

此次園區展出的「大立菊」總共有6座，花朵數量最多達600餘朵，係園藝師父歷經18個月以上細心照顧、栽培而成的，展出時間自今日起至明年1月6日止，且不額外收費，提供「加值不加價」服務，進而與民眾一起分享生態多樣性的成果。

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