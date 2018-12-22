嘉義海線最大日式建築群 朴子亮相

2018-12-22 12:06

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣朴子市中正路、山通路一帶的日式舊宿舍群，經縣府文化觀光局向中央爭取補助「朴子日式洋風小鎮計畫」，首批完成修繕的8間房舍今天亮相，文觀局將該處命名為「水道頭文創聚落」，日前完成招商，明年2月將陸續試營運，讓民眾欣賞日式建築之美。

縣府文觀局修繕完成的房舍，分別是山通路14號、 16號、18號，與中正路1號、3號、11號、17號、21號，除了山通路14號是東石國中舊校長宿舍，其餘為日治時期建成的警察與教師宿舍，是嘉縣海線的最大日式建築群。

嘉義縣長張花冠、朴子市長王如經、縣議員姜梅紅等人今天在水道頭文創聚落剪綵；張花冠說，縣府已向交通部觀光局爭取2000萬元，將接著美化宿舍群周邊空間，目前引進的店家有陶藝、生活工藝、新住民特色飲食、在地文史、咖啡輕飲食等，可和毗鄰的東石國中、縣立圖書館形成完整的文教生活空間。

縣府文觀局在「水道頭文創聚落」同時宣告啟動「2018嘉義縣地景藝術」，文觀局長許有仁說，邀東海大學通識教育中心兼任講師邱泰洋擔任策展人，結合俄羅斯、法國、德國等藝術家共10件作品，明年農曆年前陸續設在縣治特區、南故宮235新樂園、高鐵嘉義站家己人公園等地。

縣府文觀局在「水道頭文創聚落」同時宣告啟動「2018嘉義縣地景藝術」，文觀局長許有仁說，邀東海大學通識教育中心兼任講師邱泰洋擔任策展人，結合俄羅斯、法國、德國等藝術家共10件作品，明年農曆年前陸續設在縣治特區、南故宮235新樂園、高鐵嘉義站家己人公園等地。

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