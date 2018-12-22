中國非洲豬瘟早失控！賴秀穗：100年都除不掉

2018-12-22 12:07

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年77歲的台灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗，被稱為豬病之神，不但曾一戰口蹄疫，更是去年防堵H5N6禽流感疫情擴散的功臣，對於非洲豬瘟，賴秀穗說，非洲豬瘟疫情在中國早已失控，沒有落實撲殺銷毀，又將病豬送往屠宰製成豬肉製品，中國可能100年都無法撲滅疫情。

賴秀穗表示，非洲豬瘟在歐洲的傳播速度1年差不多100公里左右，但是中國從8月發生疫情，5個月以來已經傳播幾千公里，可見中國是怎麼在處理非洲豬瘟感染疫情的，中國獸醫到底做了什麼？真的為中國的獸醫感到難過，他們在中國防疫上可能沒有任何權力，台灣獸醫的意見，政府則會採納。

賴秀穗指出，中國方面雖然聲稱後院養豬的幾百頭染病豬隻都已經撲滅，但是至今為止，中國企業養豬場都沒有任何相關通報感染非洲豬瘟，可是外界早就知道，非洲豬瘟在中國早已失控，中國企業養豬一養就是數10萬頭、100萬頭，他們有可能全場撲殺銷毀嗎？不可能。

賴秀穗認為，中國當然不可能只有99個案例，早就不知道幾萬例了，中國正式通報只報了一點點，中國4億3千多萬頭豬，現在可能超過1億頭都已經受到感染，中國將面臨數兆元以上的經濟損失，而且以後在中國大概很難養豬了。

賴秀穗指出，中國沒有落實撲殺銷毀，又將病豬送往屠宰製成豬肉製品，從前幾天廣東屠宰場驗出染病的豬肉就知道，一方面死豬運送途中環境都受到病毒感染，另一方面這些染病的豬都送去製成香腸、火腿和臘肉，讓染病的豬肉又進到食物鏈中。

賴秀穗指出，很可怕的是，歐洲奮鬥61年病毒還無法清除，歐洲還有十幾個國家有疫情，甚至有漸趨嚴重情況，歐洲各國養豬每個國家數百萬頭，最多不到1千萬，但是他們這麼久的時間無法撲滅，中國可能100年都除不了。

賴秀穗說，最近美中貿易戰爭，中國為了跟美國賭氣，不進口美國豬肉，卻從有非洲豬瘟疫情的俄羅斯進口數百萬噸的豬肉，這個錯誤的做法，造成亞洲抵擋非洲豬瘟97年的努力化為烏有，中國瀋陽出現的非洲豬瘟病毒基因序列與俄羅斯及波蘭等地方發生的病毒序列完全一樣，足以證明中國非洲豬瘟病毒是來自俄羅斯或東歐等地區。

賴秀穗也提醒，這一兩年東南豬場也可能遭受全面性的汙染，台灣豬農更要切記，一旦發生，絕對不能隱匿疫情，更不能把病豬送到屠宰場屠宰，進到屠宰場就是把病毒散播出去。

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