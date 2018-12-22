淡海輕軌ATP被爆安全疑慮 新北捷運辯：其實可以不裝

2018-12-22 11:47

〔記者何玉華／新北報導〕23日將通車的新北市淡海輕軌綠山線，本報獨家接獲內部員工爆料，指列車的ATP（列車自動保護系統）經常一起步就會急煞、鎖死，必須關閉才能前進，在履勘時也關閉；新北市捷運局、捷運公司今早偕同專業人員召開記者會，否認履勘當天關閉ATP，捷運公司董事長陳建宇還說，ATP只是一個輔助的剎車系統，「其實是可以不要的」。

陳建宇一開始怒斥說，惡質不實爆料讓他感到遺憾，是把專業問題泛政治化；但在記者追問是否有鎖死、急煞情形後表示，淡海輕軌因為有爬坡，在更安全的考量下，才加裝ATP，只是一個輔助的剎車系統，「其實是可以不要的」，輕軌沿線都有速限，司機員只要照速限開就不會發生ATP關閉有出軌的狀況。

陳建宇說，剛開始測試時，整個系統確實不穩定，需要慢慢調校，整合測試期間，確實有鎖死、急煞的狀況，這不能說是故障，是敏感度太高，這種情形下，只要超過5公里的速限就會停煞；現在已經慢慢穩定下來，在捷運公司接管後，司機員只要按照安全程序處理，就不會有安全疑慮。

捷運局長趙紹廉表示，ATP會使得超速5公里就會緊急剎車，這是系統本來就有的安全設定，系統剛開始測試的時候，司機員剛開始操作，因為非常敏感，要控制5公里的時速並不容易，但隨著熟悉，不會經常引起；他強調，淡海輕軌營運安全無虞，23日下午5點會如常舉行通車典禮。

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