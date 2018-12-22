乳癌居女性癌症首位 義大「女人心事」助癌友

2018-12-22 11:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕根據國民健康署統計，侵襲性乳癌為女性癌症發生率排名的第一位，國內每年新增1萬多名乳癌患者，義大醫院今舉辦「女人心事」園遊會，透過活動互動方式，提供乳癌病患正確衛教觀念，並結合病友力量，讓病友分享治療經驗及心路歷程，相互鼓勵。

義大癌治療醫院洪朝明院長說，乳癌患者儘管適當治療，仍有15至20％病友會在術後3年內復發，病人在確診罹癌、治療過程、追蹤期間都會面臨不同的困境，當病人一旦確診為癌症，病人會由原來的恐癌心理轉變成為極度的害怕甚至恐慌、絕望、焦慮、憤怒、否認等負面情緒。

治療的目標不只在存活率得提升，更關心病人的生活品質，今天受邀在活動獻唱的60歲黃女士，年輕時曾經是駐唱歌手，罹癌已8年，但她勇敢的接受各種治療，不減愛唱歌的心，更時常與病友分享治療經驗及心路歷程，相互鼓勵。

義大醫院指出，40歲是乳癌防治的關鍵年齡，女人40歲開始應該更加強注意，定期篩檢、多蔬果飲食、規律運動；國健署提供45至69歲，以及40至44歲具乳癌家族史的女性，每2年可免費進行一次乳房攝影篩檢，以提高治癒率。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/