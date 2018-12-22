清大以音樂、棋局追思沈君山逝世百日 馬英九到場

2018-12-22 11:26

〔記者王駿杰／新竹報導〕被譽為「才子校長」的清華大學前校長、知名物理學家沈君山今年9月12日與世長辭，享年87載，清大今天以音樂會及圍棋局來追思，沈君山的至交好友、前總統馬英九也到場參加，除參觀校方於圖書館舉辦的沈君山紀念展，也在展中擺設的圍棋盤上簽名，表示懷念。

馬英九說，他與沈君山認識30多年，有一分特殊情誼，沈君山的專業是天文物理，也是世界級的圍棋、橋牌高手，沈君山長期關心兩岸關係與民主發展，這也是兩人興趣之所在。

馬英九說，沈君山曾參與促成1981年台灣以「中華台北」參加奧運，這是中華民國在艱困國際情勢下可以走得通的「名片」，也對日後中華民國參加許多國際組織打開一條路，沈君山臥病在床時，更讓他傷感，回顧一生，沈君山才華洋溢，文采風流，令人忘懷。

沈君山逝世百日，清大校方今為他舉行追思音樂會，由清大語言研究所教授蔡維天吟唱李白「送友人」詩詞曲，並在追思會後播放「此生泛若不繫之舟」影片，內容涵括沈君山的教育理念、學術專業、橋棋愛好、及他關心的政治面向，藉此追憶。

另外，清大總圖書館即日起也同步舉辦沈君山紀念展，展出他的文物、棋譜、講義手稿、明信片、相簿，還有沈君山手書「大學法」修訂條文、清大校長聘書等，展期至明年2月12日。

清大表示，沈君山前校長生於1932年，於美國馬里蘭大學取得物理博士學位後，曾在普林斯頓大學、美國太空總署太空研究所進行研究，並執教於普度大學。沈君山融通文理，既是科學家，也是橋牌國手、圍棋高段以及知名作家，有「才子」美譽。

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