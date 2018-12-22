空污來了！西半部空氣品質紅通通 21測站飆紅害

2018-12-22 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕綜合背風側風速弱、大氣穩定、境外污染物移入等因素影響，今天西半部地區空氣品質相當不佳，截至今天上午11時止已有21測站亮起紅燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午11時止，全台已有21測站亮起代表「對所有族群不健康」的紅害燈號，全數集中在西半部及金門地區，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害；此外，還有21測站也亮起「對敏感族群不健康」的橘色燈號。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區空氣品質多為「橘色提醒」等級，高屏空品區因位在尾流區較易累積污染物，達「紅色警示」等級，金門地區受中國東南沿海污染物影響達紅色警示。

環保署表示，西半部桃園、雲嘉南高屏及金門等地區的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；其餘西半部地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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