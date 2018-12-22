台灣建設的先行者 「府城蔣公子」特展揭秘

2018-12-22 10:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕最年輕、同時在最短的時間內完成最多建設的行政首長，您知道是哪一位嗎？距今243年前（西元1775年），正值36歲的蔣元樞，於清乾隆40年時到任台灣知府。雖在台任期僅3年，但所興辦各項建設數量多達40項，平均每個月至少完成1項建設，成果可說是「空前」，也對台灣、台南後續的建設與文化影響深遠，被列為「台南市歷史名人」。

南市文化局與南市文化資產保護協會合辦「府城蔣公子‧建設顧台灣」特展，今（22）日在鄭成功文物館開展，由台南市文化資產保護協會理事長曾國棟娓娓道來這位台灣建設先行者蔣元樞與台南的故事。

南市文化局長葉澤山表示，這些當年蔣元樞所興建或修建的各項建設，雖幾經政權更替、滄海桑田，至今仍有許多建設被保存下來，成為台南人成長與生活記憶的一部分。

蔣元樞任職期間，將台灣府的城牆由單層牆改建為雙層護牆，為了更堅固台灣對外防禦。台南人熟悉的孔廟、風神廟、接官亭、臺灣府城隍廟、海會寺（今開元寺）、關帝廟、大天后宮等地的修建，除了透過府城當地重要仕紳的捐款善舉外，蔣元樞也捐了超過其任職於台灣3年薪俸總和好幾倍的捐款在建設上。

特展也展出鄭成功文物館藏的「重脩台灣府孔子廟學碑記暨府學全圖碑拓本」、「風神廟接官亭暨石坊圖碑拓本」以及「重脩台灣府城隍廟圖碑拓本」3幅圖碑拓本。從圖碑中可清晰看到昔日孔廟完整的建築群與大南門城垣景象、接官亭的水岸風光與城隍廟埕頗具規模的戲台，這些建築格局與今日景觀大異其趣！

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