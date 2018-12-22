台中花博無形希望工程 導入策展人打破傳統公務體制

2018-12-22 10:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博廣獲各界好評，營運總部執行長郭坤明今天表示，一開始面臨組織及場地等重重挑戰，知名有才氣的設計師不太願意和政府打交道，市長林佳龍打破傳統公務體制，導入策展人制度，才能讓全世界看到台中獨特的個性與價值，這是一項很重要的無形希望工程。

郭坤明說，台中花博如果是一件專案產品，林市長就是發行人，他則擔任製作人的角色，負責找人、找錢，選擇展覽呈現的素材。但是，要把最後的成品呈現在遊客面前，最終還是得透過策展人的創意與專業。

他又說，國內公務環境使然，許多知名有才氣的設計師，不太願意與政府單位打交道，因此花博在找人的階段遭遇困難，林市長決定不由單一的組織來推動，而是動員市府所有局處，並全面導入策展人制度。

這樣的決定打破了傳統公務體制，也讓設計理念能真正被尊重並落實，讓有國際經驗的設計好手願意相信政府單位，一起合作、發揮專業來解決與整合問題，並且想辦法讓花博「博、雅」的願景付諸實現。

設計花博卡的金馬、金鐘、金曲頒獎典禮主視覺設計師方序中表示，接公家機關的案子很需要勇氣，面對習慣，面對大部分不同的聲音，但與這次市府公務同仁對接時，給予他很多實質的建議，也保留很好的專業發揮空間，讓他能夠透過設計傳遞美好。

奧美廣告大中華區副董事長莊淑芬也指出，對於市府敢與廣告公司比圖比稿感到十分驚訝，也讓她真正看到市府這麼用心要將花博理念與設計者溝通，然後再放手讓專業來接手。「這些都是市府尊重專業、跨界共創的絕佳例證」。

郭坤明強調，不少在地企業義無反顧投入贊助「企業館」，也是林市長反覆溝通、說明，才完全沒有花市府任何一毛錢，就做出讓全世界看到台中獨特個性與價值的作品，既受參觀者喜好又獲國際設計獎肯定，展現台灣花卉、農業、科技的創新實力與美好。

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