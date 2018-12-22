汽機車燃料稅催收 年底前不繳將被罰

2018-12-22 09:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕自用汽車及機車燃料使用費，於每年7月開徵，但新竹區監理所苗栗監理站統計，尚有3萬多筆自用汽、機車主尚未繳納，已經寄出催繳通知書，補繳期限至12月31日止，提醒車主儘速繳納，逾期未繳納除依公路法75條處以300元至3千元罰鍰外，所欠費額也會移送強制執行。

苗栗監理站表示，苗栗監理站所轄自用汽車、機車，分別尚有6093筆、2萬6653筆，尚未繳納燃料使用費，公路總局已經寄出催繳通知書，繳納期限至12月31日止，請車主盡速完成繳納，並呼籲未居住戶籍地在外地工作的民眾留意，以免逾期受罰。如果再不主動繳納，恐將面臨移送行政執行處強制執行並加收執行費用。

另外，監理站表示，倘不方便回戶籍地收取汽燃費催繳通知書或已遺失，可利用超商多媒體設備，輸入車號及證號即可查詢、補發與繳納；或利用「監理服務網」、手機下載「監理服務APP」、「e-Bill全國繳費網」線上繳費，皆不需負擔手續費（以信用卡繳費者，相關手續費金額請逕洽各發卡行庫），或於12月31日前至就近監理單位繳納，方便又省時，請善加利用。

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