明起變天 吳德榮：下週三強冷空氣再報到

2018-12-22 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕連續多日的晴朗穩定好天氣即將進入尾聲，氣象專家吳德榮表示，未來一週將有兩波冷空氣接連影響台灣，明天上午起首波冷空氣報到，將持續至下週二（25日）清晨，翌日下波更強的冷空氣抵達，全台將再度變天轉冷。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天至明晨各地天氣晴朗穩定，白天溫暖、早晚偏涼，北部高溫約在27度，中部28度左右，南部地區則在30度上下，西半部空氣品質較差，民眾若欲安排戶外活動應注意環保署發布的相關警報及提醒。

吳德榮進一步表示，接下來第一波冷空氣較弱，影響時間亦短，將於明天上午抵達，持續至下週二清晨。屆時位處迎風面的北部、東半部地區將轉有局部雨，北台灣氣溫下降，並轉濕涼微冷，下週一（24日）是這波影響下氣溫最低的一天，北部都會區低溫下探16、17度，空曠地區則在15、16度。

吳德榮指出，第二波較強的冷空氣將於下週三（26日）晚間逐漸南下，各地氣溫由北而南漸降，其強度將於下週五、六（28、29日）達最強。他說，這波冷空氣威力不容小覷，美國模式預估可達「強烈大陸冷氣團」等級，不過目前各國模式仍對其強度有不同的模擬結果，民眾無須過早憂慮，應持續關注最新訊息即可。

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