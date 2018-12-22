諷刺！傳有員工憤而離職 「肉多多」火鍋店爆灌票奪獎

2018-12-22 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕昨日知名連鎖火鍋「肉多多」遭員工爆料，公司為了在人力銀行所舉辦的「2018最感人工作貢獻獎」比賽中獲獎，竟逼迫員工上網投票，媒體報導，有員工因此離職，而公司推薦的店長奪得門市銷售類首獎，相當諷刺。

綜合媒體報導，「肉多多」員工爆料，公司參加人力銀行「2018最感人工作貢獻獎」中餐飲服務類別的選拔，卻在每天晚上10時左右，針對尚未投票員工傳LINE，或打電話通知他們要投票。

《蘋果日報》報導，員工透露，集團要求每人每日都要投票，少投一次就發一張「溝通學習輔導單」，若累積10張輔導單就會換到離職單，員工表示，公司催票催得緊，連出國、或已離職卻未退line群組者都不例外，有同事受不了壓力離職。

報導指出，肉多多推薦的3名主管分別在門市銷售類、餐飲服務類英雄榜上榜，其中有店長奪得第一。對此肉多多火鍋店徐姓經理表示，只是提醒員工投票，不會只因沒有投票就發輔導單。人力銀行稱業者若造成員工壓力，則悖離辦此活動的用心。

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