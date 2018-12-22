不再堅持 被命令解散的羅騰園26日召開會員大會

2018-12-22 08:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕咬警爆紅的屏東縣議員蔣月惠擔任羅騰園肢體殘障服務協會昨天被縣府下令解散，蔣月惠今天進行補救，發公文通知在26日下午召開會員大會及理監事改選，不再堅持不開會。

羅騰園肢體殘障服務協會是蔣月惠設立擔任理事長的社團，長期服務協助身心障礙者和弱勢族群，由於不向政府單位申請經費，皆靠社會大眾捐助來維持運作，因此蔣月惠不願受到法令的限制，以自己的方式運作，常常在街頭拉小提琴勸募，蔣月惠每個月也捐出6萬元的薪水，可說是一生都奉獻在羅騰園上，但也曾因未依規定收容超過人數6人以上，而被罰款及強制安置，這次則是2年未開會員大會及改選理監事，縣府多次通知未處理，昨天下令解散。

蔣月惠在面對羅騰園解散及清算資產之下，不再堅持，今天發出公文通知羅騰園將在26日下午2點半在屏東市和生路羅騰園會址召開會員大會及理監事改選，成了注目焦點，不過，補開會員大會縣府能否同意停止解散命令，到目前縣府並沒有具體的回應，只說明還在研究。

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