日太明路延長道路高低起伏 機車族陷危機

2018-12-22 07:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日太明路211巷的延長道路，在靠近溪南路三段處，因為路面有高低起伏，機車為了上坡就必須加油門，但因有彎道，就曾發生大白天有機車衝到旁邊的水溝而死亡，住戶認為有必要加欄杆，建設局今天同意在明年元月底會加裝完成，水利局則表示會評估興建護岸的復建工程。

烏日太明路211巷的延長道路，在靠近溪埧排水壩處，有一段路是有高低起伏，但因道路狹小，不管是會車還是單獨機車行駛，都曾發生過車禍，市議員吳瓊華、南里里長蔡敏陽與建設局、水利局相關人員昨天前往會勘。

蔡敏陽表示，此路段有一處是一個坡度，由於路面狹小，只有一個線道的寬度，但因附近皆是工廠，大車很多，就曾發生有小貨車與機車會車，因路面太狹小，機車難以會車，竟掉到旁邊的水溝。

蔡敏陽表示，2個月前，有一位機車騎士，為了加油門上坡，卻因為在加油同時，還要面臨彎路，騎士竟然就衝到道路下方的水溝，因為身體被機車壓到，很不幸就往生了。

市議員吳瓊華表示，此段的路面相當狹小，道路的一邊是稻田及水溝，另一面是溪埧排水，兩側都沒有護欄，一旦會車，便容易發生危險，因此市府應該儘快設欄桿及護岸，保障車輛駕駛的安全。

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