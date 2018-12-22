冬至好熱！ 中南部、台北高溫飆到31度 明起變天

2018-12-22 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天是冬至，但中央氣象局指出，今天（22日）各地高溫都可來到27度以上，中南部地區及台北盆地有機會到28至31度，氣象局預估，週日、下週一（23日、24日）東北季風稍增強，北部及東北部的氣溫有下降趨勢。

氣象局表示，今天清晨低溫各地約在18、19度，高屏及台東地區約20度左右，白天氣溫與昨日類似，水氣稍微增多，仍為多雲到晴的天氣，預計各地高溫都可來到27度以上，中南部地區及台北盆地甚至有機會來到28至31度，日夜溫差相當大。

氣象局預估，週日、下週一（23日、24日）東北季風稍增強，北部及東北部的氣溫有下降趨勢，這波東北季風伴隨的水氣充足，迎風面的北部及東半部地區將會出現較持續的降雨，其中在北部山區、宜花地區有局部大雨發生的機率。

空氣品質方面，22日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間達紅色警示等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 29 20 ~ 29 20 ~ 28 22 ~ 29

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