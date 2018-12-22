重慶南路購物節 特定店家消費滿300元可集點抽獎

2018-12-22 06:33

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市重慶南路書街舉辦年終購物活動，民眾只要前往特定店家消費滿300元，即可獲得「重慶南路尋章冊」一本，並走訪章冊上的店家踏點蓋章，即可參加摸彩，憑章冊到11家博物館還可享有半票或是免費入館的優惠。

重慶南路書街將在本週日起至明年2月3日止舉辦年終購物活動，昨舉辦活動記者會，俄羅斯著名卡通人物瑪莎與熊也出席，炒熱現場氣氛。

重南書街理事長沈榮裕表示，重南書節和明星咖啡館都是不少人記憶中的指標，如今店家生意不如以往，盼推出重南購物節，吸引民眾前往，這次集結眾多店家推出不少優惠，民眾可在蕭條的歲末年間，享受划算的購物回饋。

沈榮裕說，民眾前往特定店家消費滿300元，憑發票即可兌換「重慶南路尋章冊」一本，走訪章冊上的店家踏點蓋章，不用消費就可參加摸彩活動，憑章冊到長榮海事博物館、郵政博物館、國立台灣博物館、楊三郎美術館、台北當代美術館等11家博物館，可享有半票或是免費入館的優惠。

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