原民小妹妹兜售名產超逗趣 網路爆紅獲封「正港花蓮王」

2018-12-21 23:32

〔記者顏宏駿／綜合報導〕政府為提振觀光業推出「暖冬計畫」，許多中部地區的民眾揪團到花蓮多日遊，遊覽車商機大爆發，彰化員林市今一旅遊團遇到一名原住民妹妹上車兜售花蓮名產，小妹妹以生澀的台語，逗得整車遊客笑翻天，畫面今在網路瘋傳，還有網友封該名小妹妹叫「花蓮王」，不買真的對不起花蓮人。

「花蓮王」年紀不到20歲，受雇到遊覽車兜售在地伴手禮，昔日她面對的都中國客，上車用華語行銷，立即被滿車的「台客」打槍。

小妹妹從「曼波魚條」開始賣，車上的阿媽立即問「蝦米係曼波魚條」，阿媽要求妹妹講台語，小妹妹並沒有被打倒，她承認自己不會用台語講「曼波語」，但隨即用台語講「恁治餐廳呷，透明ㄟ魚仔就是曼波魚，攪作漿，就是我手上的這罐」。

接著她拿出「香菇乾」，妹妹特別強調，這種菇在花蓮的素食專賣店都有賣，但一盒280元，遊覽車上買比較便宜，因為「我們是原住民，有原住民補助」，一盒可以便宜30元。

妹妹稱她的老闆是「頭目」，就是台語的「番王」，她說，我們出來賣，「番王」有說，出來買東西一定呼人客刣價，如果沒有刣價，人客心情祙好，她反問大家要不要「刣」，我們「番王」說，可以刣，但要刣卡細力，現在就可以刣，她再問大家「甘要刣？」大家異口同聲說，「要」，但她說，你們刣價都太恐怖了，我自己「自殺」卡緊。小妹妹的一言一語，瞬間收服滿車的遊客，大家瘋狂採購。

這名小妹妹已被網路民眾封為「正港花蓮王」，她在遊覽車兜售花蓮名產的畫面今被po到網路，有網友說，賣什麼東西不重要，重要的是看她誠懇的模樣，小小原住民，用客人懂的言語去說服買家，即使講得並不「輪轉」，但誠意十足，「不買，真的對不起花蓮原住民」。

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